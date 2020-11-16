Майя Санду назвала свою первоочередную задачу на посту президента Молдавии

Майя Санду лидирует на президентских выборах в Молдавии Фото: REUTERS

Бывший премьер, а ныне глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая лидирует на президентских выборах в Молдавии, назвала свою первоочередную задачу на посту президента – объединение общества и восстановление экономики страны.

По данным Центризбиркома республики после обработки 95,8% бюллетеней, Майя Санду набирает 52,51% голосов пришедших на избирательные участки граждан. Действующего же молдавского лидера Игоря Додона поддержали 47,49% избирателей.