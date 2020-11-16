Из-за коронавируса в Бурятии закрыли ТЦ, кафе и фитнес-клубы

За последние сутки в Бурятии зарегистрировано 235 случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Бурятии с понедельника, с 16 ноября, на две недели приостанавливается работа торговых центров, кафе и ресторанов, фитнес-клубов и бассейнов, а также других общественных заведений, которые посещает множество людей.

Об этом накануне объявил глава республики Алексей Цыденов, объяснив такое вешение эпидемической обстановкой в регионе.

«С целью перелома ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции с 16 ноября на две недели приостанавливают работу все торговые центры, объекты общепита, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, учреждения допобразования», - сказал он.

Глава Бурятии напомнил, что ранее 30% работников всех организаций уже перевели на дистанционный режим, теперь же с понедельника на дистанционное обучение переводится и часть школьников, очно к учебе приступят только 9-е и 11-е классы.

Он также подчеркнул, что ограничения вводятся только на две недели, и продлевать их не будут, передает ТАСС.