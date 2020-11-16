В России зафиксирован новый рекорд суточного прироста заражённых коронавирусом

В России выявлено 22 778 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 22 778 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 1 948 603 человек. Предыдущий рекорд по суточному приросту заболевший был установлен вчера, 15 ноября, когда в России было выявлено 22 702 человека.

В оперштабе также сообщили, что новые заражённые выявлены во всех 85 регионах России. Симптомов заражения не было у 24,8% пациентов.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве (6 360), Санкт-Петербурге (2 039) и в Московской области (810).

В число десяти регионов с наибольшим количеством заражённых за сутки также вошли Архангельская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская и Свердловская области, Красноярский край и Республика Карелия.

За прошедшие сутки также выздоровели 13 864 человека, а за весь период эпидемии российские врачи смогли вылечить 1 453 849 человек.

Заражение коронавирусом стало причиной гибели 303 человек за минувшие 24 часа. Всего в России из-за COVID-19 погибли уже 33 489 человек.