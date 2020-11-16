Реформа системы управления в России начнется 1 января 2021 года, заявил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал с 1 января реформу системы управления. Она продлится три месяца, до апреля. Об этом глава правительства страны объявил в понедельник, 16 ноября, на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Он отметил, что кабинет министров неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать штат госслужащих, однако реформу приходилось переносить на более поздние сроки.

- Откладывать реформу больше нельзя. Сроки административной реформы несколько раз переносились по различным причинам, в том числе на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Я предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января, и не растягивать ее, провести за три месяца, - сказал Михаил Мишустин.

Российские премьер-министр добавил, что крайне важно настроить систему государственного управления быстро и качественно, как поручал президент Владимир Путин.

Сокращение штатов в министерствах и в региональных подразделениях составит от пяти до десяти процентов, в том числе за счет вакантных должностей, уточнил Мишустин.