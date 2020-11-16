Проекты законов о внесудебном изъятии детей из семей отозвали из Госдумы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авторы поправок о защите прав семьи отозвали свои законопроекты о внесудебном изъятии детей из семей из российской Государственной думы для их доработки. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил один из авторов законопроекта сенатор Александр Башкин в интервью РИА Новости.

- Мы обсудили этот вопрос и решили, что проекты следует отозвать для доработки и дальнейшего внесения уже единого документа. В настоящее время ставлю подпись под отзывом из Госдумы, - сообщил он. По словам сенатора, предложения сначала обсудят с экспертами в данной области.

Напомним, что два проекта разработали представители обеих палат Федерального собрания. В Государственную думе законопроект внесли Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а в Совет Федерации – несколько сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.

В одном из проектов говорится, что вопрос об изъятии ребенка будет находиться в компетенции суда, но рассматриваться он будет в закрытом режиме. Схожая концепция звучит и в предложении сенаторов, согласно ей принудительно разлучать детей с родителями можно только при их установленной вине и на основании решения суда о лишении родительских прав.