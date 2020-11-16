Волгу «лечим», животных калечим?

Проблема обмеления Волги обсуждается специалистами уже некоторое время. Минэкологии Нижнего Новгорода предложило очень затратный и мало оправданный , по мнению многих, в том числе населения региона, проект по строительству гидронапорной станции в Нижегородской области. Низконапорный гидроузел может обойтись казне в 40 млрд. рублей, а польза от него, как выясняется, весьма сомнительна. По свидетельству граждан, они и так уже страдают от паводка, у людей затапливает подвалы… А появление на Ревякском острове новой станции может обернуться затоплением еще больших территорий и гибелью многих редких видов животных, занесенных в Красную книгу. И это уже весьма серьезный повод, чтобы отказаться от такого строительства. Кроме того, в данном случае речь идет о локальном повышении уровня воды.

Академики Российской академии наук, которые были подключены к этой дискуссии, также не поддерживают инициативу нижегородского Минэкологии, тем более, что у регионального правительства есть менее затратная альтернатива борьбы с обмелением Волги. Поднятия уровня воды до нужной, научно обоснованной 68-й отметки, можно добиться, используя ресурсы Чебоксарского водохранилища. Как это и предполагалось сделать ранее, с самого начала, когда только началось обсуждение вопроса.

Руководитель экоцентра «Дронт», член Общественной палаты Нижнего Новгорода Асхат Каюмов тоже не видит в строительстве низконапорного узла каких-ибо прорывных идей. Эксперт считает, что этот проект будет фактически дублировать в уменьшенном формате проект «Отметки 68 метров». Разница между ними только в том, откуда именно будет поднят уровень воды. «Если раньше планировалось поднять с Чебоксар, то теперь – с Нижнего Новгорода, – комментирует Асхат Каюмов. – Для той же Балахны вообще без разницы – у них будет фактически всё та же 68-я отметка.»

Естественно, руководство Чувашской Республики пристально наблюдает за событиями вокруг проблемы обмеления Волги.

«Мы становимся свидетелями возобновления дискуссии по этому поводу, - заявил Глава региона Олег Николаев. - Идет разговор о том, строить ли гидронапорную станцию в Нижегородской области, либо все-таки поднять уровень воды до проектной отметки. Очевидно, что больше плюсов во втором варианте, потому что научное обоснование строительства Чебоксарской ГЭС, в котором и было заложено поднятие уровня до 68-й отметки, сделано качественно… Надеюсь, что в ближайшее время эта тема вернется в рабочую повестку, и мы станем активными участниками этого процесса.»

Однако вопрос пока открыт.

В декабре в областном градостроительном департаменте должно состояться второе заседание рабочей группы по "освоению" Волжской поймы. По идее, оно и рассмотрит все экологические риски с учетом строительства низконапорного гидроузла.