Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Волгу «лечим», животных калечим?

Глава Чувашии Олег Николаев подтверждает готовность региона решать проблему обмеления Волги адекватными способами
Марина АНИКЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий

Проблема обмеления Волги обсуждается специалистами уже некоторое время. Минэкологии Нижнего Новгорода предложило очень затратный и мало оправданный , по мнению многих, в том числе населения региона, проект по строительству гидронапорной станции в Нижегородской области. Низконапорный гидроузел может обойтись казне в 40 млрд. рублей, а польза от него, как выясняется, весьма сомнительна. По свидетельству граждан, они и так уже страдают от паводка, у людей затапливает подвалы… А появление на Ревякском острове новой станции может обернуться затоплением еще больших территорий и гибелью многих редких видов животных, занесенных в Красную книгу. И это уже весьма серьезный повод, чтобы отказаться от такого строительства. Кроме того, в данном случае речь идет о локальном повышении уровня воды.

Академики Российской академии наук, которые были подключены к этой дискуссии, также не поддерживают инициативу нижегородского Минэкологии, тем более, что у регионального правительства есть менее затратная альтернатива борьбы с обмелением Волги. Поднятия уровня воды до нужной, научно обоснованной 68-й отметки, можно добиться, используя ресурсы Чебоксарского водохранилища. Как это и предполагалось сделать ранее, с самого начала, когда только началось обсуждение вопроса.

Руководитель экоцентра «Дронт», член Общественной палаты Нижнего Новгорода Асхат Каюмов тоже не видит в строительстве низконапорного узла каких-ибо прорывных идей. Эксперт считает, что этот проект будет фактически дублировать в уменьшенном формате проект «Отметки 68 метров». Разница между ними только в том, откуда именно будет поднят уровень воды. «Если раньше планировалось поднять с Чебоксар, то теперь – с Нижнего Новгорода, – комментирует Асхат Каюмов. – Для той же Балахны вообще без разницы – у них будет фактически всё та же 68-я отметка.»

Естественно, руководство Чувашской Республики пристально наблюдает за событиями вокруг проблемы обмеления Волги.

«Мы становимся свидетелями возобновления дискуссии по этому поводу, - заявил Глава региона Олег Николаев. - Идет разговор о том, строить ли гидронапорную станцию в Нижегородской области, либо все-таки поднять уровень воды до проектной отметки. Очевидно, что больше плюсов во втором варианте, потому что научное обоснование строительства Чебоксарской ГЭС, в котором и было заложено поднятие уровня до 68-й отметки, сделано качественно… Надеюсь, что в ближайшее время эта тема вернется в рабочую повестку, и мы станем активными участниками этого процесса.»

Однако вопрос пока открыт.

В декабре в областном градостроительном департаменте должно состояться второе заседание рабочей группы по "освоению" Волжской поймы. По идее, оно и рассмотрит все экологические риски с учетом строительства низконапорного гидроузла.