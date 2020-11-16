В Кремле оценили победу Майи Санду на выборах президента Молдавии

Дмитрий Песков оценил победу Майи Санду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия надеется наладить взаимоотношения с новым президентом Молдавии Майей Санду, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что в Кремле "с уважением относятся к выбору людей и выбору народа".

- Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы. Рассчитываем, что их удастся наладить, - добавил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что Москва всегда оказывала помощь народу Молдавии.

Представитель Кремля также напомнил о словах Майи Санду "работать в интересах молдавского народа" и подчеркнул, что считает сотрудничество Молдавии с Россией - интересами Молдавии.

По мнению Дмитрия Пескова, отношения между странами следует выстраивать с учётом интересов сторон и на базе взаимной выгоды.