Митрополит Иларион предупредил об опасности новой мировой войны

Митрополит Иларион указал на риски начала третьей мировой войны. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ситуация в мире заставляет задуматься об угрозе новой мировой войны, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

- Опасность новой мировой войны существует, мы ее ощущали еще до начала пандемии коронавируса, и мне кажется, что пандемия коронавируса не внесла какие-то существенные изменения во внешнеполитическую ситуацию, - сказал он в эфире канала "Россия-24".

Современный мир Иларион назвал "пороховой бочкой", и достаточно одного фитиля, для того, чтобы она "взорвалась".

- Причем арсенал вооружений, в том числе, ядерных вооружений, накоплен такой, что даже малой его части достаточно для того, чтобы уничтожить жизнь на земле, - добавил митрополит.

Так он прокомментировал недавнее заявление главы штаба обороны Великобритании Ника Картера. Он заявил о том, что нынешняя пандемия и экономический кризис могут привести к мировой войне. Картер добавил, что ситуация усугубляется еще и тем, что сейчас в мире разворачивается сразу несколько региональных конфликтов.