Создание новых «ковидных» коек в Самаре одобрило Правительство РФ

В Клиниках СамГМУ есть все для диагностики и лечения коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на базе терапевтического корпуса клиник самарского медуниверситета создадут еще 200 коек для лечения больных с коронавирусом. Сейчас в регионе открыто уже 6163 места для пациентов с различными видами пневмоний. Решение об увеличении коечного фонда и перепрофилировании целого терапевтического корпуса под ковид-госпиталь поддержали в Правительстве РФ, распоряжение отдал премьер Михаил Мишустин.

- Благодаря четкому взаимодействию региона и федерального центра принято очень важное решение для всех жителей Самарской области. Несмотря на то, что сегодня в Самарской области свободно больше 26% коечного фонда, безусловно, дополнительный резерв позволяет нам чувствовать себя более уверенно при планировании работы ковид-госпиталей и оказания необходимой помощи нашим землякам, - подчеркнул важность этого решения губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, что одобрение правительства понадобилось, потому что университет является структурой федерального подчинения. При этом сами койки уже готовы и буквально с 16 ноября их запускают в работу.

Напомним, что сейчас в клиниках уже переоборудовано под ковидный госпиталь инфекционное отделение. Журналисты КП-Самара выясняли, как там работают врачи.