Путин провел телефонный разговор с Макроном по ситуации в Карабахе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном по вопросу наблюдения за соблюдением мирных договоренностей в Нагорном Карабахе.

Лидеры обсудили вопросы совместного противодействия террористической угрозе, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин сообщил о предпринятых Россией активных посреднических усилиях, позволивших остановить вооруженное столкновение, что помогло избежать новых жертв среди военных и гражданских лиц.

Он отметил работу миротворческой группы вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

Путин также подчеркнул, что заявление президента Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется.

Путин и Макрон коснулись некоторых вопросов двустороннего сотрудничества. Лидеры дали положительную оценку состоявшимся 11–12 ноября переговорам министра внутренних дел Франции Ж.Дарманена с руководителями профильных российских ведомств.