Додон прокомментировал результаты голосования президентских выборов

Игорь Додон отметил, что работа в политике непредсказуема. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал «Комсомольской правде» о результатах президентских выборов и о своей семье.

Ранее в Молдове в минувшее воскресенье состоялись выборы президента. По состоянию на понедельник, обработано 100 процентов голосов. Предварительные итоги: Майя Санду набрала - 57.75% (943486), Игорь Додон - 42.25% (690139).

Игорь Додон отметил, что работа в политике непредсказуема, и на выборах невозможно с с точностью предсказать результат.

«Либо выигрываешь, либо проигрываешь. Конечно, никто не ожидал, что в диаспоре будет такой выход. А в остальном - все по плану», - сказал Додон.

Он рассказал и о том, как его семья отреагировала на результаты голосования.

«Сыновья радовались, что стану с ними проводить больше времени (смеется). Но это они так думают. А я думаю, что у меня не будет так много свободного времени», - подчеркнул политик.

Он отметил, что экономический, социальный и эпидемиологический вопросы являются для правительства основными.