Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Наука

Биолог прокомментировал исследование о пользе ряда продуктов при коронавирусе

Специалист поставил под сомнение такой высокий процент эффективности черноплодной рябины
Юлия ЩЕРБАКОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)
Биолог призвал провести дополнительные исследования

Биолог призвал провести дополнительные исследования

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полученные данные о пользе некоторых продуктов при коронавирусе очень интересны, но требуют дополнительных проверок. Так прокомментировал новости о способности черноплодной рябины и граната подавлять инфекцию более чем на 90% доктор биологических наук Сергей Нетесов.

«Отмечу, что получены пока очень предварительные данные. Они интересные, но их надо еще проверять, проверять и проверять. В первую очередь на чувствительных животных, а потом, когда все получится, можно попробовать на людях. Ну а некоторые пьют настои и экстракты из черноплодной рябины днем и ночью и без этих данных, поскольку это не вредно и даже полезно из-за витаминов и других полезных веществ, там находящихся», — цитирует биолога RT.

Напомним, ранее ученые Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма заявили, что смогли найти растительный продукт, который подавляет коронавирусную инфекцию на 97%. Самой эффективной в борьбе с инфекцией оказалась черноплодная рябина. Однако гранатовый сок и зеленый чай также способные бороться с ковидом, их эффективность составляет 80%, передает «Свободная пресса».