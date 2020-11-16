Людям, контактировавшим с заражёнными коронавирусом, можно завершать карантин без теста

Контактировавшим с больными COVID разрешили покидать изоляцию без теста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России контактировавшим с заражёнными коронавирусом теперь не надо сдавать тест для окончания карантина. Если у человека не проявились симптомы, то его карантин автоматически закончится через 14 дней. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оно опубликовано на официальном сайте правовой информации.

- Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, <...> осуществляется по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19, - сказано в постановлении Роспотребнадзора.

Тестирование будет обязательным только для тех контактных, у кого проявились какие-либо симптомы заражения коронавирусом.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Роспотребнадзор также ограничил срок выполнения теста на коронавирус 48 часами.