Стюардесса в мини-юбке закрыла багажную полку с помощью шпагата

Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и стала звездой сети
Фото: Shutterstock
Стюардесса закрыла багажную полку в шпагате и стала звездой соцсетей. Видео "трюка" разместил Инстаграм-аккаунт flight__love, который освещает жизнь членов экипажа по всему миру.
На кадрах видно, как девушка, одетая в форменную мини-юбку, изящно поднимает ногу в шпагат и ступней закрывает багажную полку.
Подписчики восхитились ловкостью стюардессы.
- Просто прелесть!
- Хорошая гибкость
- Очень милая девушка, - пишут пользователи.
Ранее пользователей сети удивило фото итальянской стюардессы. Для того, чтобы сделать необычный снимок ей пришлось забраться в отсек для ручной клади. Надо сказать, что фото и правда получилось нестандартным. На нем видно только стройные ноги девушки в темных колготах и туфлях на каблуке. Неудивительно, что снимок пришелся по душе подписчикам.