Вакцина не остановит пандемию коронавируса, заявили в ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем твиттере написал, что вакцина от коронавируса не в состоянии остановить пандемию. Фото: REUTERS

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем твиттере написал, что вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию.

"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их", — написал Гебрейесус.

Он отметил, что приоритет в получении вакцины будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

"Это, надеюсь, снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения, но вирусу есть куда двигаться", — отметил глава ВОЗ.

Он призвал людей и после начала вакцинации продолжать соблюдать все меры эпидемиологической безопасности.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года.

За все время новой болезнью заразилось свыше 54 миллионов человек, из которых более 1,3 миллиона умерли. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертая место в списке антирекорда.