ВОЗ: Системы здравоохранения в Европе истощены из-за COVID-19

Cистемы здравоохранения в Европе и Америке истощены из-за коронаивруса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 16 ноября, на брифинге заявил, что системы здравоохранения в Европе и Америке истощены из-за коронавируса.

"В настоящий момент мы крайне озабочены всплеском случаев COVID-19 в ряде стран. Особенно в Европе и регионе Америки. Системы здравоохранения приблизились к точке коллапса", — сказал он.

Но при этом он отметил, что новости о созданных новых вакцинах в мире воодушевляют, что позволяет выразить осторожный оптимизм.

Ранее в своем Twitter он написал, что одна только вакцина не сможет справиться с инфекцией. Даже после прививки людям необходимо будет соблюдать все эпидемиологические меры.

Согласно данным американского Университета Хопкинса, который ведет данные по коронавирусной инфекции, в мире COVID-19 заразилось свыше 54 миллионов человек. Жертвами коронавируса стали 1,3 миллиона.