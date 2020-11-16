Путин поручил Минобороны подписать соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин рассмотрел и принял предложение правительства, согласно которому будет создан пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана и поручил Минобороны его подписать.

Распоряжение президента опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ на территории Республики Судан. Поручить Минобороны России подписать от имени РФ указанное соглашение", - сказано в документе.

Нахождение пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане "отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран".

Пункт будет использован в целях проведения ремонта, пополнения провизии и отдыха членов экипажа российских военных кораблей. Территория будет располагаться в береговой зоне.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту страны новый проект на утверждение. Проект был разработан Министерством обороны России, согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ, а также предварительно проработан с суданской стороной.