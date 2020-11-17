В России сократят штат чиновников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер России Михаил Мишустин объявил о начале в стране с 1 января 2021 года реформы госуправления.

По словам политика, программу необходимо реализовать в сжатые сроки - всего за три месяца, до 1 апреля.

Глава Правительства отметил, кабмин ранее неоднократно обсуждал необходимость оптимизировать штат чиновников, однако сроки проведения административной реформы не раз переносились.

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