Рэпер Канье Уэст появился на публике в штанах с надписью на русском языке Фото: REUTERS

Известный американский рэпер и любимец публики Канье Уэст был замечен в Лос-Анджелесе в черных спортивных штанах с надписью на русском языке.

Сообщается, что на одежде исполнителя была надпись "Чемпионат мира". Также исполнитель был одет в синюю толстовку и бомбер цвета хаки, пишет The Sun.

В брюках с надписью из коллаборации Gosha Rubchinskiy x adidas, приуроченной к Чемпионату мира по футболу 2018, музыкант появился около своей звукозаписывающей студии.

Напомним, 43-летний Канье Уэст сейчас очень расстроен. Исполнитель огорчен проигрышем Дональда Трампа на выборах главы государства, о котором пишут американские издания. К слову, Уэст и сам был кандидатом, на за него проголосовали всего порядка 60 тысяч граждан. Однако не исключено, что музыкант вновь пример участие в политической гонке, только уже в 2024 году.