Конституционные суды регионов России упразднят до 1 января 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конституционные суды российских регионов упразднят до 1 января 2023 года, при этом субъекты страны смогут создать конституционные советы при законодательных собраниях. Об этом говорится в одобренных поправках законопроекта о механизме прекращения полномочий судей, опубликованных в электронной базе Государственной думы России во вторник, 17 ноября.

Проект закона был внесен президентом страны Владимиром Путиным и принят в первом чтении 21 октября. В числе прочего он подразумевает прекращение полномочий судей Советом Федерации по представлению президента, если они совершили серьёзные проступки.

Во втором чтении профильный думский комитет порекомендовал изменение в проект, согласно которому с января 2023 года конституционные (уставные) суды регионов России ликвидируются. В это же время, согласно поправкам, субъекты получают право создавать конституционные (уставные) советы, действующие при законодательных органах власти.

Когда закон вступит в силу, региональные конституционные суды не смогут принимать новые дела к производству, а рассмотрение принятых дел должно быть завершено. Действующим судьям, вышедшим из-за новых норм в отставку, обеспечивается сохранение положенных по закону гарантий.

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