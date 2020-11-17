Глеб Никитин поддерживает законопроект о комплексном развитии территорий

Нижегородская область поддерживает федеральный законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент законопроект внесен на рассмотрение Государственной Думы в первом чтении.

«Законодательная инициатива является своевременной и необходимой. Принятие поправок позволит отойти от практики точечной застройки и предотвратить появление долгостроев. Изменения дадут толчок комплексному квартальному развитию и созданию комфортной городской среды», - сказал Глеб Никитин.

Как отметил Глеб Никитин, предложенные меры, в частности, помогут региону в реализации пилотных проектов редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода.

«В рамках подготовки к 800-летию мы приступили к реализации проекта преображения и перезагрузки территории Започаинья. Первым этапом станет восстановление и развитие улиц Ильинской и Черниговской. Здесь важен комплексный подход, когда будет сохраняться историческая застройка, будут создаваться территории для комфортного отдыха людей и появляться новые здания, которые органично впишутся в существующий ландшафт. На развитие планируется направлять средства областного и федерального бюджетов, а также частные средства. Предложенные изменения в закон, в свою очередь, поспособствуют более эффективному привлечению к реализации данных проектов частных инвестиций», - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что Нижегородская область также подготовила ряд предложений в проект федерального закона, позволяющих более эффективно применять его на практике. Например, графическое изображение общего вида территории по окончании выполнения работ, на примере утвержденного мастер-плана улицы Ильинской, должно являться обязательным приложением к решению о КРТ. Оно должно содержать в своем составе проектные обоснования в случае изменения функций и параметров застройки, содержащихся в генплане и проекте землепользования и застройки. Также правообладатели земельных участков должны обладать преимущественным правом принятия участия в КРТ и вовлекаться в данный процесс в приоритетном порядке.

«При этом графическое изображение с проектными обоснованиями перед утверждением необходимо обсуждать как с правообладателями земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории КРТ, так и с профессиональным сообществом, что мы и продемонстрировали на примере проекта редевелопмента исторического центра «Започаинье». Данный подход позволит комплексно подойти к развитию территории, снизить негативный общественный резонанс по вопросам трансформации территории, соблюсти баланс публичных и частных интересов», - добавил Глеб Никитин.

Кроме того, поправки позволят ускорить выполнение программы расселения ветхого и аварийного жилья, реализуемой в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» и привлечь к решению данных проблем частных инвесторов.