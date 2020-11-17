Гоночного голубя из Бельгии продали за рекордные 1,9 миллиона долларов

Самка голубя Новая Ким - победитель гонки и обладательница титула лучшей молодой птицы Бельгии. Фото: REUTERS

Гоночного голубя по кличке Новая Ким, выращенного в Бельгии, продали на аукционе за рекордные 1,9 миллиона долларов. Продолжавшиеся две недели торги открылись на стартовой цене всего в 237 долларов, однако стоимость птицы быстро взлетела на ставках покупателей из Южной Африки и Азии. Об этом пишет агентство Reuters.

В минувшее воскресенье за двухлетнюю гоночную птицу, которая получила титул лучшей молодой птицы в Бельгии, боролись двое любителей голубиных гонок из Китая. Победу одержал участник торгов под псевдонимом Super Duper.

Отмечается, что у Новой Ким есть потенциал на большое потомство – птица очень молода, а голуби способны сохранять плодовитость в течение десяти лет.

- Эта цена просто невероятна, потому что она самка. Как правило, самцы стоят намного дороже, ведь могут произвести больше потомства, - отметил организатор аукционного дома Pipa Николас Гизельбрехт.

Он объяснил, что интерес к голубиным гонкам со стороны жителей Китая стал причиной значительного роста конкуренции среди заводчиков и, как следствие, увеличения цен на гоночных птиц.

- Только представьте: двадцать тысяч любителей голубиных гонок соревнуются в маленькой стране. Это же настоящая Лига чемпионов!, - удивляется Гизельбрехт.

Если вы никогда не слышали о голубиных гонках, то объясним: это специфический вид спорта с участием специально обученных птиц, которых отвозят на дистанцию гонки, откуда производится их одновременный выпуск. Гоночные голуби должны вернуться в свой питомник быстрее своих пернатых соперников, преодолев в пути определённое расстояние.