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Россия не готова принимать иностранных студентов из-за коронавируса, заявили в Минобрнауки

Большая часть вузов РФ получит финансовую поддержку до конца учебного года
Ксения АНУФРИЕВА
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Россия пока не готова принимать иностранных студентов, заявил глава Минобрнауки

Россия пока не готова принимать иностранных студентов, заявил глава Минобрнауки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия пока не готова принимать иностранных студентов в свои высшие учебные заведения на фоне эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции, которая кардинально отличается от сентября. Об этом во вторник, 17 ноября, заявил глава российского Минобрнауки Валерий Фальков.

- Коллеги из некоторых стран, в том числе государств СНГ, разумеется, хотели бы приехать в нам. Но либо с ними закрыто сообщение пока что, либо по ряду других причин возможности нет. Вы видите, какая ситуация с коронавирусом сложилась в наших городах и крупных вузах, мы не готовы принимать иностранных студентов. Ситуация кардинально отличается от того, что мы имели с вами в начале сентября этого года, - отметил глава ведомства на заседании совета Российского Союза ректоров.

Министр отметил, что большая часть вузов РФ получит финансовую поддержку до конца учебного года. Минобрнауки обсуждает эту меру с российским министерством финансов.

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