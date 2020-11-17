Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась: протестировано почти 25 тысяч человек

Фото: Минздрав России

2020 год проходит под знаком коронавирусной инфекции. И, кажется, что о ней мы уже знаем все, ведь СМИ бесконечно рассказывают о новом заболевании. Но нельзя забывать, что в мире существует еще множество других инфекций и вирусов, борьба с которыми не должна прекращаться несмотря ни на что.

Фото: Минздрав России

В том числе об этом должна была напомнить нам всем очередная Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Это уже четвертая акция, и в этом году она самая масштабная (см. Только цифры).

Фото: Минздрав России

Напомним: 26 июня две команды экспедиции одновременно стартовали из Камчатки и Калининграда. Четыре с половиной месяца мобильные пункты тестирования ехали через всю страну навстречу друг другу. И 16 ноября встретились в Казани на закрытии акции.

Республика Татарстан стала последним регионом, в котором прошла акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Свой ВИЧ-статус узнали более 600 человек.

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай на торжественной церемонии закрытия акции сказал, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стала традиционной и охватила все регионы страны:

- Сегодня в каждом регионе Российской Федерации есть возможность бесплатно сдать тест на ВИЧ. В рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» свой ВИЧ-статус узнали около 25 тысяч человек. Это не так много с точки зрения общего количества тестирований, которое ежегодно приближается к десяткам миллионов. Но это очень важно с точки зрения информирования. Каждый, кто увидел брендированные автомобили, задумался над тем, чтобы пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус. Сегодня знать свой ВИЧ-статус – это неотъемлемый элемент культуры каждого человека и ответственного отношения к своему здоровью.

Фото: Минздрав России

Олег Салагай также отметил, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» прошла успешно в том числе, благодаря поддержке Горьковского автомобильного завода, предоставившего автомобили, и компании Рекитт Бенкизер, которая предоставила экспресс-тесты для этой акции.

- Участие в Экспедиции полностью соответствует корпоративному подходу компании Рекитт Бенкизер - поступать всегда правильно, ставя жизни и здоровье людей превыше всего, - сказал Генеральный директор ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» в России, Украине и странах СНГ Игорь Радакович. - Принимая участие в Экспедиции, мы поддерживаем очень важную и социально значимую инициативу, направленную на то, чтобы в понятной и доступной форме рассказать людям об ответственном отношении к здоровью. Масштаб проводимой акции и интереса к ней со стороны граждан впечатляет. Это показывает востребованность таких кампаний, в том числе проведения широкой просветительской работы.

Фото: Минздрав России

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

* Экспедиция длилась 175 дней.

* Мобильные пункты тестирования проехали в общей сложности 116 403 километра.

* Посетили 45 регионов, 216 населенных пунктов.

* Было проведено 172 информационно-разъяснительных мероприятий (ИРМ) для врачей.

* 6 324 медицинских специалиста посетили семинары.

* А также 42 родительских собрания, в которых приняли участие 5397 человек.

* Всего протестировано 24 567 человек.

Больше информации об акции, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru