Обама рассказал, что считал Медведева "олицетворением новой России"

Барак Обама рассказал о неожиданных итогах первой встречи с Дмитрием Медведевым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент США Барак Обама рассказал в своей книге "Земля обетованная" (A Promised Land), что в 2009 году считал президента Дмитрия Медведева "олицетворением новой России" и был больше всего заинтересован во встрече с ним среди всех участников саммита "двадцатки".

- Между тем президент Дмитрий Медведев казался олицетворением новой России: молодой, подтянутый и одетый в модные костюмы европейского стиля, - поделился своими воспоминаниями Барак Обама.

Он также рассказал, что Медведев "очевидно, понимал английский язык, хотя предпочитал общаться с переводчиком".

Говоря о первой встрече в Лондоне в апреле 2009 года с занимавшим тогда пост российского президента Медведеве, Обама объяснил, что из всех лидеров стран БРИКС, присутствовавших на саммите, встреча с Медведевым была особенно важна из-за натянутых отношений между Россией и США после грузино-югоосетинского конфликт в августе 2008 года.

- Моя администрация надеялась инициировать то, что мы называли "перезагрузкой" с Россией, начав диалог с целью защитить наши интересы, поддержать наших демократических партнёров в регионе и наладить сотрудничество в достижении наших целей нераспространения ядерного оружия и разоружения, - уточнил 44-президент США.

При этом Барак Обама отметил, что его удивило предложение Медведева позволить военным США использовать российское воздушное пространство для транспортировки войск и техники в Афганистан. Бывший американский лидера отметил, что такая альтернатива помогала избежать полной зависимости от "дорогих и не всегда надежных пакистанских маршрутов снабжения".