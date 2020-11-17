Введение специальных мер поддержки артистов в России не рассматривается, заявил Песков

Ведение специальных мер поддержки для артистов в России не рассматривается, заявил Песков.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают введение особых мер поддержки для артистической отрасли.
"Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается", - передает его слова ТАСС.
Дмитрий Песков отметил, что "теле- и киносъемки не останавливаются, они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарных властей".
Он подчеркнул, что творческая работа в стране продолжается.
«Театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями, но, к сожалению, они неминуемы сейчас в условиях свирепствующей пандемии", - напомнил Песков об эпидемиологической ситуации.
Ранее пародистка Елена Воробей заявила, что властям следует оказать артистам поддержку, потому что они, как и все оказались в сложной ситуации из-за коронавируса.