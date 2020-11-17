Директор института РАН арестован за махинации при строительстве подводного аппарата

Александр Щербатюк. Фото: mipt.ru

Директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александра Щербатюка арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональное управление СКР.

Следователи сообщили, что Щербатюк в 2016-2018 годах заключил контракт с иностранной компанией на изготовление автономного подводного аппарата на сумму свыше 17,5 миллиона рублей.

При этом, отмечают в СК, Щербатюк знал, что материального обеспечения и штата сотрудников не хватит для производства аппарата, поэтому "работы будут выполняться за счет особо ценного недвижимого имущества и имущества, находящегося на оперативном управлении института, а также с помощью работников института".

Сначала, по версии следствия, Щербатюк заключил договор субподрядных работ на сумму шесть миллионов рублей, а затем увеличил его стоимость ещё на 10 миллионов рублей. Помимо этого, Щербатюк заключил несколько договоров на сумму свыше двух с половиной миллионов рублей.

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ).