Партия, представляющая движение "Звенящие кедры России", упразднена Верховным судом

"Родная партия" ликвидирована Верховным судом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд России во вторник, 17 ноября, ликвидировал по заявлению Минюста "Родную партию", являющуюся политическим крылом движения "Звенящие кедры России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Иск Министерства юстиции Верховным судом удовлетворен, "Родная партия" ликвидирована", - сказала представитель суда.

"Родная партия" была образована в 2012 году. На официальном сайте партии было сказано, что она организованна для практической реализации идей из книг Владимира Мегре "Звенящие кедры России".

Основными задачами «Родной партии» называли придание законного статуса сельскохозяйственным общинам, ее участникам, а также возвращение коренных обрядов и обычаев, укрепление "энергии любви, способной навечно сохранять российские семьи в регионах страны".