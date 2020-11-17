В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует с 22.00 18 ноября до 3.00 19 ноября в Москве и до 6.00 19 числа - в области.

Кроме этого, со среды по пятницу в Московском регионе ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Накануне синоптики предупредили москвичей о резом похолодании. Правда, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что температура просто приближается к своим нормальным значениям в середине ноября. То есть сейчас устанавливается тот температурный фон, который и должен быть в это время года.

Но до серьезного снега и сугробов нам еще далеко. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует, что снег в Москве ляжет только в последней декаде или даже пятидневке ноября. Правда, и тогда он может лечь на день-два и растаять.