Фото прятавшегося за столбом слоненка из-за кражи тростника взорвало от умиления Интернет

Слоненок пытался спрятаться за столбом. Фото: Фейсбук

Животные все чувствуют и довольное многое понимают. Именно это еще раз доказывает фото слоненка, которого запечатлели во время кражи сахарного тростника в Таиланде.

Снимок животного сразу же взорвал Интернет, заставив людей умиляться увиденному. На фотографии детеныш с виноватым взглядом смотрит на светящего на него фонариком человека, прячась при этом за столбом электричества. Кадр с "места преступления" опубликовал очевидец в Фейсбуке.

В комментариях к фото пользователи социальной сети начали выражать свое умиление и писали, что слон-малыш просто "нашкодил" и хотел защититься, но слегка не рассчитал свои габариты.

Детеныша, кстати, не стали ругать или как-то наказывать за воровство с полей. Его глаза были настолько "человеческими" и показывали все сожаление, что его хотелось лишь пожалеть.