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Политика

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по выборам в Филадельфии

Действующий президент обвинял избирательную комиссию в ограничении действий наблюдателей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент США Дональд Трамп намерен отстаивать свое лидерство на выборах в суде

Президент США Дональд Трамп намерен отстаивать свое лидерство на выборах в суде

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа, обвинявшего избирательную комиссии в ограничении возможности наблюдателей в Филадельфии контролировать подсчёт голосов.

Суд посчитал разумными положения комиссии, поскольку представители кандидатов могли наблюдать за обработкой протоколов в соответствии с избирательным кодексом.

Апелляционный суд третьего округа США отклонил также иск Республиканской партии о признании недействительными около 10 тысяч бюллетеней в Пенсильвании, пришедших с опозданием.