Путин заявил, что следует помогать главам регионов со сложной ситуацией из-за коронавируса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории страны остается непростой. Во время совещания с правительством в среду, 18 ноября, глава государства подчеркнул, что вопрос эпидемиологии постоянность находится в поле внимания российских властей.

- К сожалению, ситуация с коронавирусом у нас складывается непростая. Так или иначе, это всегда в последнее время остается в поле нашего внимания, в поле нашего зрения. Как и договаривались, сегодня уделим этому особое внимание, - такими словами Владимир Путин открыл совещание с членами кабмина, которое проходит в режиме видеоконференции.

Президент подчеркнул, что глав российских регионов, где в настоящее время складывается тяжелая ситуация с инфекцией, надо не только ругать, но и помогать им.

После этого российский лидер поручил Татьяне Голиковой выступить с докладом и оценить текущую ситуацию в стране на фоне пандемии. Вице премьер-сообщила, что самая сложная ситуация складывается в Чувашии, Севастополе и Орловской области, Ивановской, Пензенской, Самарской, Омской и Иркутской областях, Мордовии и Коми.