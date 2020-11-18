Путин сравнил работу врачей с подвигами времен Великой Отечественной войны Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сравнил с подвигами времен Великой Отечественной войны работу на дому врачей, заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом глава государства заявил в среду, 18 ноября, в ходе совещания в режиме видеоконференции с членами правительства России.

- Мы можем только восхищаться работой наших медиков, которые будучи больными сами, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому. Говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, - это было бы неправильно. Это выбор лично человека, и выбор наших медиков можно сравнить с подвигами во время войны, - сказал Владимир Путин.

Напомним, что сегодня российский лидер на совещании с кабмином обсуждает ситуация с распространением коронавируса в стране. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка остается сложной, однако призвал не только ругать глав регионов, но и помогать им в борьбе с эпидемией.

Как сообщал сайт kp.ru, Путин также отметил, что норматив по результатам тестирования на коронавирус в 48 часов слишком долгий и попросил постараться сократить его. Президент отметил, что ни один тест на инфекцию не даёт стопроцентного результата.