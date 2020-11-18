Путин призвал не управлять пациентами, а лечить их

Российский лидер поправил министра здравоохранения после его слов о системе управления пациентами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пациентами не надо управлять, их надо лечить. Так президент России Владимир Путин в ходе совещания поправил министра здравоохранения Михаила Мурашко после его слов о системе управления пациентами.

Глава Минздрава пытался поправить самого себя, заявив, что речь шла о «системе управления госпитализацией пациентов», однако российский лидер уже начал критиковать министра.

«Щас-щас, секундочку», - сказал глава государства, отметив, что «пациентами не надо управлять», их нужно лечить.

«Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее», - уточнил президент в ходе совещания с членами правительства России по ситуации с Сovid-19 в регионах и стране в целом

По словам Путина, он понял, что употребленный министром оборот является профессиональная терминология, однако призвал избавляться от подобных фраз, которые не несут в себе нужного содержания и могут неправильно расставить акценты.