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Коронавирус Covid-19

Путин заявил о ненужности «благостных отчетов» и замалчиваний в вопросе коронавируса

Российский лидер рассказал о ситуации с коронавирусом в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в стране непростой, но контролируемой, при этом в некоторых российских регионах она сложная. Российский лидер отметил, что в данном случае «благостные отчеты», а также замалчивания никому не нужны.

«В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая. В отдельных субъектах Российской Федерации - сложная обстановка … Благостные отчеты и замалчивания никому не нужны: ни здесь, в центре, ни на местах», - заявил глава государства

Путин обратил внимание на то, что количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией растет, как и тяжелых случаев. Кроме того, повышается и уровень смертности. Он также подчеркнул, что низкие показатели заболеваемости в некоторых регионах не должны вводить в заблуждение.

Я просил бы коллег сфокусироваться на этом в своей работе. Вашу личную ответственность за принятые решения, или непринятые, никто не снимал», - заявил российский лидер в ходе совещания с членами правительства РФ по ситуации с Сovid-19 в регионах и стране в целом.

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