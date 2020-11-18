Путин поручил ввести доплаты для студентов медицинских вузов, помогающих в борьбе с COVID-19 Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил ввести доплаты для студентов, которые помогают в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Студентам медицинских вузов глава государства предложил платить по десять тысяч рублей в месяц, а студентам медицинских училищ – по семь тысяч. Об этом российский лидер сообщил во время совещания с членами правительства в среду, 18 ноября.

- Для российских студентов высших учебных заведений, ординаторов, аспирантов, и по медицинским специальностям, - в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ - 7 тысяч рублей ежемесячно, - объявил Владимир Путин.

Президент отметил, что правительство России в настоящее время прорабатываем вопрос о дополнительной выплате на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи зараженным коронавирусной инфекцией пациентам.