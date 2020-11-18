Нарышкин: США пытаются разжечь рознь между Азербайджаном и Арменией

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу пытаются поссорить народы Армении и Азербайджана, сообщил в среду директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он уверен, что США намеренно разжигают рознь в регионе.

«Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе», - отметил Нарышкин.

Он добавил, что американские власти раздосадованы тем, что война завершена при непосредственном участии Москвы. Это ведь, по сути, «обнуляет» все их козни по вытеснению России из региона Закавказья. Слова главы СВР приводит пресс-бюро ведомства.

ЕС и США не устраивает сложившаяся ситуация, и чтобы нарушить баланс сил, они готовы его «демонтировать» посредством разжигания розни между народами Азербайджана и Армении.

Мирный договор по Нагорному Карабаху был заключен в трехстороннем формате 10 ноября 2020 года. Его подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Армии обоих участников конфликта по условиям соглашения должны были остаться на занятых позициях. Также стартовал процесс обмена пленными и телами погибших. В регион были переброшены российские миротворцы, которые будут следить за выполнением условий договора.