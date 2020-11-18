Ученые: жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус

Жидкости для полоскания полости рта, в которых содержится не менее 0,07% антисептика хлорид цетилпиридиния, могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Фото: Shutterstock

Жидкости для полоскания полости рта, в которых содержится не менее 0,07% антисептика хлорид цетилпиридиния, могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Такие выводы сделали исследователи университета Кардиффа по итогам лабораторных испытаний.

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые намерены провести более широкое полномасштабное исследование – оно выявит, может ли подобная жидкость убить именно штамм COVID-19.

Как отметил автор исследования, вирусолог Ричард Стантон, итоги этого эксперимента проверит научное сообщество.

«Наше исследование дополняет публикации о том, что некоторые широко доступные жидкости для полоскания рта могут деактивировать коронавирус SARS-CoV-2 (и другие коронавирусы)», - сказал Стантон.

Его группа будет проводить более широкий эксперимент до середины 2021 года. Но им известно уже сейчас – 0,07-процентный раствор хлорида цетилпиридиния снижает содержание коронавируса в слюне человека. Свои выводы медики проверят на больных в госпитале при институте.

Сейчас важно понять, как долго сохранится эффект, а также может ли жидкость для полоскания рта помочь сократить передачу вируса при недолгом контакте или, например, на приеме у стоматолога.

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