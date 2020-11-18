Чемпионат Мира по хоккею проведут в Белоруссии и Латвии Фото: REUTERS

Международная федерация хоккея отменила 18 турниров в связи с распространением коронавируса. По итогам заседания совета IIHF, которое состоялось в среду, 18 ноября, были отменены все международные турниры, кроме Чемпионата Мира, который решено провести в Белоруссии и Латвии.

Чемпионат мира в Белоруссии и Латвии запланирован на период с 21 мая по 6 июня 2021 года. Молодежный чемпионат мир должен состоятся с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Канаде, где также с 7-17 апреля 2021 года состоится женский чемпионат мира. Чемпионат мира для игроков не старше 18 лет состоится с 15 до 25 апреля в США.

Общее число отмененных турниров под эгидой IIHF достигло 28.

«Возможности организаторов турниров значительно сократились из-за пандемии коронавируса, а IIHF не располагает ресурсами, необходимыми для надлежащего контроля за безопасным проведением этих соревнований», - сообщил президент IIHF Рене Фазель.