Впервые за последнее время Антон будет играть с Алексеем. Фото: REUTERS

Вечером в среду, 18 ноября, в Белграде сборная России по футболу проведет свой последний матч в 2020 году. В рамках Лиги Наций команда Станислава Черчесова сразится с Сербией. В начале сентября наши победили балканцев 3:1 на своем поле на стадионе "Динамо".

Сейчас же - на кону победа в группе и право сыграть в элитном дивизионе Лиги Наций в следующем розыгрыше турнира. В центре поля у нас, редкое явление, на поле появятся сразу два брата Миранчука. В начале осени Алексей уехал в "Аталанту", а вот Антон - продолжил играть за "Локомотив". Сейчас же они будут вместе биться за победу в главной игре 2020 года для сборной России.

Стартовый состав сборной России на игру: Гильерме — Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков — Кузяев, Оздоев — Антон Миранчук, Ерохин, Алексей Миранчук — Заболотный.

Запасные у нас в этом поединке будут такие: Джанаев, Живоглядов, Евгеньев, Черышев, Фомин, Бакаев, Кучаев, Обляков, Мостовой, Ионов, Соболев.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка Сербия - Россия 18 ноября 2020. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:45 по московскому времени.