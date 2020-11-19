Илон Маск обошёл Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров

Илон Маск разбогател почти на 10 миллиардов долларов за день Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск занял третье место в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg, опередив создателя Facebook Марка Цукерберга.

Состояние Маска выросло на фоне новости о включении акций компании в индекс S&P 500 до конца года.

По состоянию на 19 ноября состояние главы Tesla достигло 120 миллиардов долларов. Состояние Цукерберга составляет 103 миллиарда долларов. На первом месте по-прежнему глава Amazon Джефф Безос, владеющий 183 миллиардами долларов, а на втором - основатель Microsoft Билл Гейтс.

Из-за роста цен на акции компании Tesla состояние Илона Маска выросло к закрытию торгов на 10,2% и достигло 486,64 доллара за акцию.