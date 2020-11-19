Как не заразиться коронавирусом в машине, советы врача Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно коронавирусом в России заражаются несколько тысяч человек. Минимизировать риск можно соблюдая известные правила: носить маску, держать социальную дистанцию, стараться избегать мест массового скопления людей.

А можно ли заразиться во время поездки на машине? Этот вопрос интересует многие. Врачи признают, что риск велик, так что во время пандемии не стоит без лишней необходимости подвозить посторонних людей. Желательно, чтобы авто пользовались только члены семьи – это снизит риски.

Если же пришлось подбросить коллегу или приятеля, стоит соблюдать определенные меры, которые помогут не заболеть.

Первое: весь пусть лучше проделать в медицинской маске.

Второе: после поездки стоит проветрить салон в течении 15 минут. Такая процедура избавит от вирусных частиц, которые могли остаться в машины.

Третье: не пренебрегайте дезинфекцией. Стоит обработать все, к чему мог прикасаться попутчик: ручки, подлокотники. Процедуру нужно проводить в перчатках, чтобы избежать контакт с возможными возбудителями болезни. В магазинах продаются средства, которые не навредят отделке авто.

Хорошим вариантом обеззараживания станет портативный ионизатор. Но находиться в автомобиле, когда он работает, нежелательно. Иначе можно получить раздражение верхних дыхательных путей.

Четвертое: после каждого возвращения в машину нужно дезинфицировать руль, так как на руках можно принесли вирус.

- Если человек носит в общественных местах перчатки, то он может снять средство индивидуальной защиты после того, как сядет в автомобиль, и прикасаться ко всему уже чистыми руками. В противном случае салон автомобиля — в особенности руль и коробку передач — придется дезинфицировать после каждой поездки, - заявил NEWS.ru член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин.

Пятое: делать уборку в салоне во время пандемии нужно самостоятельно, ведь нет никакой гарантии, что сотрудник мойки здоров.

По данным на 19 ноября в России в течение суток зарегистрировано 23 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии подтверждено 2 015 608 случаев COVID-19. около пяти тысяч пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, сообщает Rt.