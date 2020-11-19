Три российских вуза вошли топ-250 самых привлекательных для работодателей университетов

В России самым востребованным оказался МГУ им. Ломоносова – в общем рейтинге он занимает 132 строчку. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Британский журнал Times Higher Education составил топ-250 высших учебных заведений, которые посчитал наиболее привлекательными для работодателей по всему миру. В нем оказались и российские МГУ, МГТУ и МФТИ.

Вузы отбирались в 43 государствах – но лидерами стали американские университеты. В топ-3 – Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет.

Слегка уступают, по мнению работодателей, британский Оксфорд и Кембридж. В десятку вошли Токийский университет, Стэнфордский университет (США), Университет Торонто (Канада), Национальный университет Сингапура и Йельский университет в Соединенных Штатах.

В России самым востребованным оказался МГУ им. Ломоносова – в общем рейтинге он занимает 132 строчку. «Бауманка» (МГТУ) заняла 139-ю позицию и Московский физико-технический институт (МФТИ) – на 164-й строчке.

Пятую часть рейтинга занимают американские вузы (51 учреждение), на втором месте Франция (18) и на третьем – Германия с 17 учебными заведениями).

Британский журнал основывал свои подсчеты на данных, предоставленных компанией Emerging, которая занимается подбором персонала. Также журналисты побеседовали с HR-специалистами из многих крупных международных корпораций. Именно в отделах кадров лучше всего знают, специалисты каких вузов наиболее подготовлены к работе после выпуска и у кого из них больше перспектив.