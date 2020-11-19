Сколько в России курящих, рассказали в Минздраве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, выступая на координационном совете при Минздраве России по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции в Международный день отказа от курения, рассказал, что, согласно данным за 2020 год, количество курящих в России снизилось на 0,5%.

"На текущий момент бремя табачной зависимости велико, но сохраняется динамика по снижению потребления табака по стране. Предварительные данные показывают, что в целом потребление табака за год сократилось примерно на 0,5%", - передает его слова ТАСС.

Он напомнил, что курение сигарет, кальянов и прочих никотиносодержащих продуктов является фактором риска ухудшения состояния при COVID-19.

В 2019 году правительством России утверждена антитабачная концепция предусматривающая снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.