Россиянам скоро перестанут выдавать свидетельства о разводе Фото: Анастасия ШАРОВА

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что скоро в России гражданам перестанут выдавать свидетельства о разводе, а свидетельства о браке будут лишь для торжественности церемоний. По его словам, все записи актов гражданского состояния в скоро станут цифровыми, и данные будут храниться в облачном сервисе.

Егоров напомнил, что на сегодняшний день все органы ЗАГС РФ сейчас работают в единой информационной базе Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС), в который вносятся все регистрируемые акты гражданского состояния.

Он уточнил, что ЕГР ЗАГС является облачным реестром всех записей актов гражданского состояния, и до конца текущего года в нем будут оцифрованы сведения с 1926 года, что составляет 525 миллионов записей, которые, по его словам, ранее просто «разрозненно хранились на бумаге».

«В ближайшем будущем – переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», - заявил глава ФНС