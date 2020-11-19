В России могут запретить строительство апартаментов

В России могут запретить строить апартаменты, но уже построенные переведут в статус жилой недвижимости. Такой план озвучил Минстрой России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России могут запретить строить апартаменты, но уже построенные переведут в статус жилой недвижимости. Такой план озвучил Минстрой России.

По словам заместителя главы ведомства Никита Стасишин, внутри министерства за последние шесть месяцев озвучивались «разные мнения» по этому вопросу, но в общем пришли к выводу, что от практики возведения апартаментов, «наверное, стоит отказаться», пишет РИА «Новости».

«Что мы с вами будем делать с тем, что сегодня находится в стройке, и будем ли мы дальше разрешать строить такие многофункциональные здания? Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое», - сказал Стасишин.

Именно поэтому Минстрой планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенного жилья, а потом «честно прикрыть лавочку». Далее будут выдаваться разрешения только на строительство жилья.

Апартаменты в России часто покупают люди, которым не нужна регистрация по месту жительства, потому что они дешевле, чем квартиры со статусом жилья. Статус подобной недвижимости в стране обсуждается уже несколько лет. В 2016 году Минстрой задумывался о юридическом уравнивании апартаментов с жилыми помещениями в многоквартирных домах.