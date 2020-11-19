Трамп собирается провести пресс-конференцию о его «пути к победе» на выборах

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий американский лидер Дональд Трамп сообщил, что на специальной пресс-конференции его юристы расскажут о «пути к победе» на президентских выборах.

«Сегодня юристы проведут важную пресс-конференцию по очень ясному и жизнеспособному пути к победе. Все кусочки очень хорошо становятся на свои места», - написал глава Белого дома на странице своего Twitter, уточнив, что мероприятие состоится в полдень, в 12:00 по местному времени.

Напомним, накануне Трамп в очередной раз заявил о победе на выборах. При этом Twitter снова пометил пост, как недостоверный. Незадолго до этого он заявил, что Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил только с точки зрения фейковых СМИ, и только потому что президентские выборы в США были сфальсифицированы. Американский лидер указал на то, что к подсчету голосов не были допущены наблюдатели от республиканцев, голоса подсчитывались «ужасным оборудованием», а используемая для подсчёта голосов компьютерная система DOMINION, по мнению президента, принадлежит к «радикально левой частной компании с плохой репутацией».