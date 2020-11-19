В Дептрансе рассказали, какие правила дорожного движения чаще всего нарушают в Москве Фото: Алексей ФОКИН

В Москве любят погонять – поэтому нарушение скоростного режима самая частая причина штрафов у жителей столицы. За 10 месяцев 2020 года 58% от общего числа всех нарушений в городе занимал именно скоростной режим.

Четверть рейтинга ушла к нарушению требований разметки. 6% штрафов отправили любителям ездить по выделенке, предназначенной для движения общественного транспорта. Чаще всего на несоблюдении этого правила попадались водители, которые пытались объехать пробку, но только усугубляли ситуацию и задерживали пассажиров автобусов и трамваев.

Как сказано в официальном Telegram-канале Дептранса Москвы, 5% москвичей, нарушавших ПДД, - не соблюдали требования дорожных знаков и еще 2% - правила проезда перекрестков.

С января по октябрь 2020 года ГИБДД поймали на дорогах 17,5 тысячи нетрезвых водителей.

Ранее «Комсомолка» вместе с экспертом изучила предложения ГИБДД по совершенствованию правил дорожного движения, вступивших в силу в сентябре 2020 года.