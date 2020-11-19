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Около 250 тысяч человек во Владивостоке остались без теплоснабжения

Почти 150 тысяч человек остались без света
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Около 250 тысяч человек во Владивостоке остались без теплоснабжения

Около 250 тысяч человек во Владивостоке остались без теплоснабжения

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 19 ноября, около 250 тысяч человек во Владивостоке остались без теплоснабжения. Почти 150 тысяч жителей Приморского края остались без электроснабжения. Причиной такой ситуации в регионе стала непогода. Об этом сообщило Министерство энергетики России.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городах Владивосток и Артем, в 37 населенных пунктах Шкотовского и Надеждинского районов (около 148 168 человек)», - говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, по данным министерства, прекращено водоснабжение и теплоснабжение в Первомайском районе Владивостока, где проживает около 155 тысяч человек, а также теплоснабжение в Советском районе города Владивосток, где живет еще около 92,1 тысяча человек.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 19 ноября, в Приморье пришел глубокий циклон. В регионе сильные осадки, мокрый дождь со снегом, снег, гололед. В отдельных районах сильная метель. Температура воздуха -5...+6°C.

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