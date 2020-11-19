МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об усилении ветра и гололедице Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС России предупредило жителей Москвы и Московской области об усилении ветра и гололедице в ближайшее время.

«В Московской области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 19 метров в секунду, гололедица, местами сильная», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, в среду, 18 ноября, в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Кроме того, предупредили, что со среды по пятницу, 20 ноября, в Московском регионе ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

Как писал сайт kp.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ледяных дождей можно в ближайшие дни не ждать, однако гололедица будет сковывать московские дороги до ближайший субботы, 21 ноября. Причиной станет контраст плюсовой температуры днем и минусовой – ночью, а также мокрый снег.